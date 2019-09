Portugal regista novo mínimo de sempre para emitir dívida a 10 anos

Num leilão duplo, o IGCP – Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública emitiu ainda 400 milhões de euros em OT a 15 anos, tendo pago uma taxa de juros de 0,676%. No total, a instituição liderada por Cristina Casalinho emitiu mil milhões de euros, tendo no anúncio do leilão estabelecido um montante global indicativo entre mil milhões de euros e 1.250 milhões.

Portugal renovou assim mínimos nos custos de financiamento. No último leilão comparável de OT a 10 anos, a 10 de julho, a agência liderada por Cristina Casalinho emitiu 753 milhões de euros, com uma taxa de alocação de 0,51%, tendo a procura superado a oferta em 1,58 vezes. Já no último de OT a 15 anos, a 12 de junho, Portugal emitiu 625 milhões de euros com uma taxa de alocação de 1,052%, tendo a procura superado a oferta em 1,63 vezes.

Relativamente à procura, nas OT com maturidade em junho de 2029 superou a oferta em 2,11 vezes, já nas OT com maturidade em abril 2034 superou a oferta em 2,30 vezes.

“As yields das dívidas soberanas europeias têm atingido records mínimos sem precedentes”, salienta Filipe Silva, director de gestão de activos do Banco Carregosa.

Portugal continua nomeadamente a beneficiar da política monetária do Banco Central Europeu e, com a ameaça de uma recessão da pairar no ar, da possibilidade dos bancos centrais avançarem com novas medidas de estímulo económico.”Espera-se que o Banco Central Europeu amanhã baixe as taxas de juro e anuncie um novo pacote de estímulos, para ver se conseguem levar a inflação de volta aos 2%. Na próxima semana espera-se um movimento semelhante por parte da Reserva Federal, corte de taxas”, refere o analista.