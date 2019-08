Portugal recebeu 22,8 milhões de turistas em 2018. Subida de 7,5%

Segundo o gabinete estatístico nacional, no sector do alojamento turístico, o número de hóspedes totalizou 25,2 milhões e as dormidas 67,7 milhões no ano passado, traduzindo-se em aumentos de 5,1% e 3,1%, respectivamente. Em 2017, os crescimentos foram de 12,9% e 10,8%, pela mesma ordem.

Na hotelaria registaram-se 81% dos hóspedes e 83,6% das dormidas, seguindo-se o alojamento local (15,6% e 13,8%, respectivamente) e o turismo no espaço rural e de habitação (3,4% e 2,6%, respectivamente).

“Espanha manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais”, lê-se na nota do INE.

O mercado interno assegurou 19,9 milhões de dormidas (29,4% do total) e evidenciou um aumento de 6,5% em 2018, quando comparado com a evolução de 7,3% em 2017.

O ano passado, os residentes em Portugal efectuaram 22,1 milhões de deslocações turísticas, com um crescimento de 4,2% (evolução inferior às subidas de 5,% em 2017 e 5,4% em 2016). Destas deslocações, as viagens turísticas em território nacional atingiram 19,6 milhões e as deslocações para o estrangeiro foram 2,5 milhões.