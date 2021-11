Portugal paga juro mais baixo em dívida a 10 anos depois de convocação de eleições

Com o Parlamento dissolvido e as eleições legislativas marcadas para Janeiro, o Tesouro português foi esta quarta-feira (10) ao mercado colocar 1.000 milhões de euros em dívida a 10 e 16 anos, tendo pago uma taxa de 0,314% no prazo menos longo, abaixo do juro pago na emissão anterior similar, em Junho.

O Tesouro colocou esta quarta-feira 1000 milhões de euros em dois leilões de obrigações de longo prazo, um tipo de operações que já não fazia desde Julho.

Apesar de a Assembleia da República ter sido dissolvida e de estarem convocadas eleições para Janeiro do próximo ano, o Estado conseguiu esta quarta-feira, menos de duas semanas depois do chumbo do Orçamento do Estado para 2022, endividar-se pagando menos no prazo a 10 anos e ligeiramente mais no prazo a 16 anos.

As taxas de remuneração pagas nos dois leilões estão em sintonia com as observadas no mercado secundário, onde os investidores transaccionam os títulos.

A mesma tendência registou-se esta semana, na emissão de dívida a 10 anos pelo Tesouro norte-americano que pagou 1,444%, abaixo de 1,584% na operação anterior. Também a Alemanha colocou esta quarta-feira dívida a 10 anos pagando uma taxa mais negativa do que na operação anterior: o Tesouro germânico pagou -0,29% estas quarta-feira face a -0,16% na operação anterior. Quanto mais próxima de zero, mais alta é a taxa paga aos investidores.