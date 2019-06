Portugal: Endividamento da economia bate recorde

Este valor renovou um máximo histórico, cujo último valor mais elevado tinha sido registado em Abril de 2018, precisamente há um ano, com 725,5 mil milhões de euros.

A dívida do sector público atingiu 326,1 mil milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 2,8 mil milhões de euros, comparativamente com o mês de março, quando atingiu 323,3 mil milhões de euros.

Já o sector privado verificou um endividamento de 400,9 mil milhões de euros no mês de Abril, relevando assim uma redução na ordem dos 0,2 mil milhões de euros. No mês anterior, o endividamento do sector privado não financeiro tinha-se situado em 401,1 mil milhões de euros.

No sector privado, observou-se uma redução do endividamento das empresas face ao sector financeiro, tendo sido compensada pelo acréscimo do endividamento externo das empresas.

“A subida do endividamento do sector público refletiu-se, sobretudo, no aumento do endividamento face ao sector não residente, ao sector financeiro e às próprias administrações públicas”, admitiu a entidade liderada por Carlos Costa.

No mês de Março, registou-se um endividamento da economia nacional, aumentando o mesmo para 724,4 mil milhões de euros.

Lembrar que o agravamento de 1,4 mil milhões de euros deveu-se ao peso do sector público.