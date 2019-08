Portugal emite mil milhões de euros em dívida a curto prazo à taxa mais negativa de sempre

A instituição liderada por Cristina Casalinho tinha estabelecido um montante indicativo de mil e 1.250 milhões de euros.

Na maturidade a 11 meses, o IGCP emitiu 750 milhões de euros, tendo pago uma taxa média ponderada de -0,557%, o que compara com -0,395%% num leilão a 19 de junho. Portugal pagou assim taxa mais negativa de sempre nesta maturidade, tendo a procura superado a oferta em 2,05 vezes, superior ao leilão anterior (3,10 vezes).

Nos Bilhetes do Tesouro (BT) a três meses, o montante colocado foi de 250 milhões, com uma yield de -0,563%, face a -0,425% na emissão em junho. Também nesta maturidade bateu o recorde mínimo de -0,426% estabelecido numa venda em outubro de 2018. Em termos de procura, nesta maturidade superou a oferta em 4,36 vezes, que compara com os 1,71 registados no último leilão.

Portugal tem renovado mínimos nas taxas de juros nos últimos leilões e no mercado secundário os juros da dívida portuguesa tem mantido uma trajectória de queda, beneficiando da confiança dos investidores e da política do Banco Central Europeu.