Portugal e China são os principais investidores estrangeiros em Angola em 2019

Sandra Dias dos Santos, à margem do primeiro Fórum Empresarial, enquadrado no programa da Feira de Negócio dos Município de Luanda, disse ter a agência recebido 189 propostas de investimento desde o início do ano, que contemplavam a criação de 1800 postos de trabalho.

A administradora disse ainda que a maior parte das propostas teve origem em empresas angolanas, a que se seguiram as parcerias entre empresas estrangeiras e angolanas.

De entre as estrangeiras salientou as de Portugal, com 19 propostas no valor de sete milhões de dólares, as da China com seis propostas no montante de 176 milhões de dólares e as da Eritreia com cinco propostas no valor de cinco milhões de dólares.