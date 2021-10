Portugal cresce acima da média europeia no terceiro trimestre

A economia portuguesa registou um aumento de 4,2% no terceiro trimestre comparativamente ao período homólogo, um ritmo superior à média da Zona Euro 3,7% e da União Europeia 3,9%, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

O Eurostat apresentou ainda dados que revelam os crescimentos do PIB de 11 Estados-membros entre Julho e Setembro sendo, Portugal com o sexto maior crescimento homólogo.

Já em comparação do terceiro trimestre com o segundo, o PIB da Zona Euro cresceu 2,2% e o da União Europeia 2,1%. Também nesta óptica Portugal figura melhor do que a média com um crescimento de 2,9%, mas é de recordar que no primeiro trimestre deste ano a economia portuguesa registou a maior queda da actividade económica da UE por causa do segundo confinamento.

Estes dados são preliminares e ainda poderão ser revistos nas próximas divulgações.

No segundo trimestre deste ano, o PIB da Zona Euro tinha crescido 14,2% e o da União Europeia 13,7%. Em cadeia, o crescimento tinha sido de 2,1% e 2%, respectivamente, pelo que os valores do terceiro trimestre até representam uma ligeira aceleração.

Em termos homólogos, analisando os 11 países para os quais o Eurostat apresenta dados comparáveis, Portugal (4,2%) surge em sexto lugar. O maior crescimento homólogo é protagonizado pela Lituânia (6%), seguindo-se a Áustria (4,8%), Letónia (4,7%), Bélgica (4,7%) e Suécia (4,5%). As taxas de crescimento foram positivas nos 11 Estados-membros.

No mesmo universo de países, mas na óptica em cadeia, Portugal (2,9%) surge em terceiro lugar, apenas superado por França (3%) e Áustria (3,3%).

As próximas estimativas para o PIB do terceiro trimestre serão divulgadas a 16 de Novembro pelo Eurostat e já deverão contar com mais Estados-membros, o que permitirá fazer comparações entre a retoma de cada país.