Portugal atira reembolso de 910 milhões de euros em dívida para 2023 e 2027

O Tesouro comprou 560 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de abril de 2021 e 350 milhões de euros de OT com maturidade em 17 de Outubro de 2022. Em troca, vendeu obrigações com maturidade em 25 de outubro de 2023 e 14 de abril de 2027.

A aproveitar os juros baixos, esta é a quinta operação de troca de dívida que a entidade liderada por Cristina Casalinho faz este ano.

Na última operação de troca de dívida, em Julho, o IGCP adiou o reembolso de 797 milhões de euros, numa operação de troca de dívida para alongar OT que venciam em 2020 e 2021.

O Tesouro comprou 256 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de junho de 2020 e 541 milhões de euros de OT com maturidade em 15 de abril de 2021. Em troca, vendeu obrigações com maturidade em 21 de julho de 2026 e 17 de outubro de 2028.