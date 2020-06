Porto do Lobito factura 3,6 mil milhões de kz em 2019

O valor contabilizado, de acordo as contas divulgadas pelo Jornal de Angola, representa um aumento quando comparado aos 2,5 mil milhões Kz (4,1 milhões USD) em relação à 2018, ano em que as prestações de serviços se posicionaram nos 9,7 mil milhões Kz (15,9 milhões USD), abaixo dos 11,3 mil milhões Kz (18,6 milhões USD) de 2019.

Das operações de manuseamento de cargas e outros serviços, o balanço em 31 de Dezembro apresentou um total de 96,8 mil milhões de kwanzas (USD 159,5 milhões).

As contas da entidade afecta ao Ministério dos Transportes foram auditadas pela firma Bakertilly. No parecer, atestaram a conformidade dos indicadores, sem a manifestação de qualquer reserva.

No início deste ano, o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, considerou o Porto do Lobito uma infraestrutura estratégica do Governo para ligar a região Sul e também facilitar a entrada e saída de mercadorias para países sem acesso ao mar, além de transportar minerais pelo Corredor do Lobito.

O mesmo começa no Porto do Lobito, atravessa o país na direcção Leste e cruza as zonas mineiras da RDC, na província de Katanga e a cintura do cobre na Zâmbia.