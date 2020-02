Porto do Lobito aumenta salários em 25%

As partes negociavam, desde 21 de Outubro, um caderno reivindicativo apresentado pelos representantes sindicais, o que resultou no acordo que prevê um aumento salarial de 25%, revisão do qualificador ocupacional, subsídio de transporte de 13.200 Kz e o acréscimo de 40% ao subsídio de Natal.

O Porto do Lobito vai aumentar em 25%, este ano, os salários dos seus 1.600 trabalhadores, no âmbito de um acordo conseguido com a Comissão Sindical da companhia (afecta ao Sindicato dos Transportes e Telecomunicações de Benguela) a 23 de Janeiro.

Com este acordo, a administração do Porto do Lobito a compromete-se, também, ao pagamento de todas as horas extraordinárias, para além das 44 horas estipuladas por lei, bem como a reintrodução dos títulos de vencimento, com a entrada em funcionamento de um novo aplicativo informático produzido pela Primavera.

Ao apresentar, na sexta-feira, os resultados do processo negocial que aprovou oito dos 14 pontos reivindicados, Ernesto Muhabi, segundo secretário da Comissão Sindical dos Trabalhadores do Porto do Lobito, considerou o acordo como “ganhos” e disse olhar para o desfecho como a expressão da boa-fé e da vontade das partes envolvidas, tendo como objectivo o bem-estar dos trabalhadores.