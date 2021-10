Porto de Luanda alcança produção de 10,2 milhões de toneladas no mês de Setembro

O Porto de Luanda movimentou durante o mês de Setembro do corrente ano, 10. 2 milhões de toneladas, que correspondem a um aumento de 10% em relação ao período homólogo de 2020, a informação foi avançada pela instituição durante o evento que decorreu ontem, alusivo ao lançamento da sua nova logomarca.

No que concerne a carga geral contentorizada, a instituição movimentou 4,4 milhões de toneladas, representado um avanço de 13% em relação ao ano anterior, já a carga geral fraccionada alcançou 948.2 mil toneladas, um aumento de 558.1 mil toneladas, o que significa um avanço de 143% em comparação com 2020.

Os graneis sólidos registaram um crescimento na ordem dos 46%. No geral, foram movimentadas 10,2 milhões de toneladas, com aumento de 952.2 mil toneladas em relação ao ano passado.

Escalou também até ao mês de Setembro do corrente ano 2. 697 navios, sendo 411 navios de longo curso, sendo 411 navios de longo curso e 2.286 embarcações de apoio à actividade petrolífera. A frequência de chegada para os navios de longo curso no ano foi de aproximadamente 1,5 navios/dia, com um acréscimo de 6% em relação a igual período do ano transacto.