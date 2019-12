Porto de Luanda adopta projectos de modernização

Manuel Zangui disse que os projectos para o próximo ano incluem a dinamização do sistema comunitário portuário e a interligação do sistema informático com os parceiros que actuam no sector.

Os projectos são de implementação imediata, mas o prazo de implementação dos recursos financeiros disponíveis”, afirmou.

Manuel Zangui disse que os projectos estão incluídos nas conclusões do 8º Conselho Consultivo da companhia, realizado quarta-feira, e a quantificação dos custos carecerá de estudos e consulta junto de empresas especializadas, a partir de Janeiro de 2020.

O encontro contou com a participação de 84 membros da comunidade portuária que analisaram questões da modernização daquela unidade.