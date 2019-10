Portal do Investidor atinge 11,3 mil milhões Kz em 2018

O volume de transacções de Títulos Públicos no Portal do Investidor atingiu, desde 2018, o valor de 11,3 mil milhões Kz, dos quais 6,5 mil milhões são Bilhetes de Tesouro e 4, 8 mil milhões Obrigações de Tesouro.

A informação foi avançada pelo técnico do Departamento de Mercado da Unidade de Gestão da Dívida Pública Hélder Soares, durante uma palestra sobre o Portal do Investidor realizada na 2ª Feira do Investidor, promovida sexta-feira pela Comissão do Mercado de Capitais (CMC).

Hélder Soares indicou que esses resultados revelam maior conhecimento sobre os instrumentos da dívida pública e a ocorrência de investimentos alternativos, prevendo-se, assim, uma tendência de crescimento em 2020.

Sobre o perfil dos investidores, sublinhou que 70,88% são homens e 29,12% mulheres, com 94,87% de aplicações individuais e 5,13% institucionais.

Além do portal, lançado em 2018, o investidor pode comprar Títulos nos Terminais de Caixa Automáticos (ATM) se tiver conta num banco membro da Bodiva.