População portuguesa vai recuar para menos de 10 milhões a partir de 2040

O boletim económico divulgado esta quarta-feira pelo banco central prevê que a redução demográfica se traduza também numa diminuição da percentagem de indivíduos vinculados ao mercado de trabalho, o que irá interferir no crescimento da economia.

O boletim económico do Banco de Portugal cita as últimas projecções demográficas elaboradas pelo Eurostat, organismo responsável pelas estatísticas da União Europeia (UE), que estima que a população residente na UE continue a crescer nas próximas duas décadas, “ainda que de forma moderada”. No entanto, a tendência deve inverter-se nas três décadas seguintes.

Portugal não é excepção, nas previsões do Eurostat, e a redução demográfica será “particularmente marcada na população em idade activa”.

O Banco de Portugal estima que, no longo prazo, a população activa (dos 15 aos 64 anos) registará uma diminuição “muito acentuada”. No conjunto dos Estados-membros da UE, prevê-se que, entre 2018 e 2040, a população total aumente 3%, enquanto, em Portugal, a população deve recuar 7%. Já para o período de 2040 a 2070, é estimado que a população europeia recue 7%, enquanto em Portugal a queda possa chegar aos 16%.