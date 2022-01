População empregada na Alemanha aumenta 0,8% em Novembro

O número de pessoas empregadas na Alemanha registou um aumento homólogo de 0,8% em Novembro, para 378 mil, somando um total de 45,3 milhões, anunciou o Gabinete Federal de Estatística (Destatis).

Trata-se do sétimo mês consecutivo em que o emprego aumenta na Alemanha, refere o Destatis em comunicado.

De acordo com a Lusa, esta evolução positiva em termos homólogos deve-se, até Maio do ano passado, à diminuição do número de empregados na primavera de 2020, o que tem a ver com o impacto no mercado de trabalho da adopção de medidas restritivas para conter a pandemia da COVID-19.

No entanto, além deste efeito de base, observa-se uma nítida tendência de crescimento do emprego desde o verão passado, a qual também se manteve em Novembro passado.

Segundo o Destatis, este é o maior aumento em termos homólogos desde Julho de 2019, antes da pandemia, em que o número de empregados aumentou em 390 mil pessoas, ou seja, mais 0,9% face a igual mês do ano anterior.

Na comparação com o mês anterior, o número da população empregada aumentou em 37 mil pessoas, ou seja, mais 0,1%, depois de entre Março e Outubro ter crescido, em média, 50 mil pessoas por mês, isto é, também um aumento de 0,1%.

Sem eliminar os efeitos sazonais, o número de empregados aumentou em 64 mil pessoas no mês de Novembro passado, ou seja, mais 0,1% face a ao mês de Outubro.

O número de empregados está ainda significativamente abaixo do nível pré-crise, sendo que em Novembro do ano passado existiam 302 mil pessoas empregadas, isto é, menos 0,7% do que em Fevereiro de 2020, mês anterior à introdução das medidas de restrição para conter a pandemia.