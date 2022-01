Polónia aumenta taxa principal para 2,25%

O Banco Nacional da Polónia aumentou a sua taxa de referência em 50 pontos base para 2,25%, em linha com as expectativas do mercado, avançou o Tradingeconomics.

Foi o quarto aumento consecutivo da taxa principal, já que o NBP visa aliviar as pressões inflacionistas.

A inflação dos preços ao consumidor no país subiu para 7,8% em Dezembro de acordo com estimativas preliminares, a maior leitura desde Dezembro de 2000 e ligeiramente acima da meta do banco central de 2,5% mais ou menos um ponto percentual.

Enquanto isso, a taxa Lombard foi definida para 2,75% de 2,25%, a taxa de depósito de 1,25% para 1,75% e a taxa de redesconto de 1,8% para 2,3%.

Na Polónia, as decisões sobre as taxas de juro são tomadas pelo Banco Nacional da Polónia (Narodowy Bank Polski, NBP). A taxa de juros oficial é a Taxa de Referência.