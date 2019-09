Pólo Turístico de Cabo Ledo pode ser implementado em 15 anos

A ministra do Turismo, Ângela Bragança, prestou declarações à imprensa, ladeada pela ministra do Ordenamento do Território e Habitação, Ana Paula de Carvalho, no final na 9ª sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros.

Segundo Angop, o Plano Director foi aprovado esta sexta-feira, pela Comissão Económica do Conselho de Ministros.

De acordo com a dirigente, o objectivo da criação do pólo é promover um destino de lazer, com impacto económico, que contará com parques temáticos e campo de golfe.