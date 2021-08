Políticas de comercialização de diamantes em análise no VI Conselho Consultivo do sector

O aproveitamento económico e científico dos Laboratórios e Centros de Valorização de Rochas Ornamentais, bem como o Processamento e Políticas de Comercialização de Diamantes vão estar em análise na cidade de Ndalatando.

O certame vai ser orientado pelo ministro Diamantino Azevedo, para apreciar o grau de cumprimento do Plano Desenvolvimento Nacional 2018-2022 revisto e o grau de implementação das recomendações saídas do V Conselho Consultivo.

O VI Conselho Consultivo decorre sob o lema “Modelos de Governação do Sector, Implementação e Resultados’’, analisa, também, a Estratégia de Refinação de Petróleo e Gás em Angola.

A nível do sector dos Recursos Minerais serão, também, discutidos temas como a situação das brigadas de campo do sector diamantífero, outorga de direitos mineiros, projectos em fase de prospecção, desenvolvimento e produção mineira e das ocorrências, utilidade e importância económica dos elementos das terras raras.

Quanto ao sector de Petróleo e Gás, constam da agenda de trabalho a situação dos postos de abastecimento de combustível e a capacidade de armazenamento, previsão da produção petrolífera para 2021, ponto de situação do Terminal Oceânico da Barra do Dande, no Bengo, Programa de Privatização e Alienação de participações em blocos e Programa de Energias Renováveis.