PM chinês aponta para recuperação da economia no terceiro trimestre

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, assegurou que a economia da China está a recuperar, após o abrandamento suscitado pelas medidas de prevenção epidémica, e pediu políticas que favoreçam o crescimento, segundo a imprensa oficial.

As declarações de Li foram feitas durante uma reunião com delegados regionais, no âmbito do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), que se realiza esta semana, em Pequim, e que deve reforçar o estatuto do actual secretário-geral da organização, Xi Jinping.

O primeiro-ministro assegurou que a aplicação de políticas que promovam o crescimento vai manter a economia a funcionar.

Durante a cimeira, Li, que vai deixar o cargo em Março próximo, apelou a uma "melhoria e expansão adequada" da economia chinesa, reafirmando o seu compromisso com o processo de "reforma e abertura", a fórmula que permitiu que a China registasse altas taxas de crescimento económico nas últimas décadas.

Li enfatizou a importância de realizar reformas no sistema para "desenvolver uma economia de mercado socialista" e "criar condições para garantir uma concorrência justa no mercado", destacando a necessidade de "promover uma abertura de alto nível".

A avaliação positiva do primeiro-ministro sobre a economia chinesa surge no mesmo dia em que o Gabinete Nacional de Estatísticas da China adiou a publicação dos dados do Produto Interno Bruto relativos ao terceiro trimestre, sem qualquer explicação.