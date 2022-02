Plataformas de criptomoedas temem novas regulações

As plataformas de compra e venda de criptomoedas temem o escrutínio que podem vir a sofrer depois da reguladora norte-americana, Secutiries and Exchange Commission (SEC) ter proposto novas regras que viriam a por os activos digitais sob o escrutínio dos reguladores.

As novas regras procuram preencher um vazio na regulação ao fazer com que as plataformas que não estão sujeitas à supervisão da SEC, obedeçam às regras e princípios criados para proteger os investidores e promover justiça nos mercados financeiros.

As novas regras propostas pelo SEC e votadas no mês passado, não mencionam as plataformas de compra e venda de criptoactivos especificamente, mas o sector das criptomoedas e criptoactivos, e especialistas legais acreditam que a indústria vai ficar debaixo do escrutínio da SEC pela mudança de definição do que é uma “corretora”.

Stephen Wink, sócio-gerente da Latham & Watkins disse, de acordo com o “Financial Times” que “há sem dúvida motivos de preocupação para os activos digitais”.

Contactado pela publicação britânica, a SEC recusou comentar.

A Associação Mercado de Activos Digitais, um grupo que incluiu algumas populares plataformas de compra e venda de activos digitais, escreveu num comentário público que as alterações vão expandir o escrutínio da SEC sob criptomoedas, plataformas de criptoactivos e redes descentralizadas, “de formas não publicitadas, não mencionadas ou discutidas” pela proposta.

A mais ampla definição do que é uma corretora vai fazer com que a vasta maioria das plataformas que transaccionam criptomoedas sejam sujeitas ao escrutínio da regulação norte-americana. Esta mudança pode assim afectar plataformas como a Uniswap que em Janeiro de 2022 transaccionou mais de 70 mil milhões USD (61 mil milhões de euros).