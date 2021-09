Plataforma electrónica de “Escoamento 4.0” já disponível

A Plataforma electrónica de “Escoamento 4.0” é uma solução que vai permitir produtores cadastrados publicarem as suas disponibilidades imediatas em termos de quantidade e preços, diz o director Nacional do Desenvolvimento Rural, Joaquim Luís Pipa.

A plataforma possibilitará de forma simultânea os distribuidores publicarem as suas intenções de compra em termos de produto, entender a qualidade, locais de entrega e preços de compra.

A plataforma vai suportar a utilização de mecanismos de correspondência com base em critérios múltiplos para facilmente identificar cada uma das partes, desde as transacções e estabelecer conexões.

Segundo Joaquim Pipa, as transacções a serem anotadas numa outra fase de desenvolvimento, poderão permitir a elaboração e avaliação de produtores e compradores. A plataforma visa dinamizar a loja do comércio electrónico cujos dados podem ser inseridos sem necessidades do utilizador ter os serviços de internet.

A mesma vai, igualmente, acomodar os serviços de transporte, com especial destaque para o processo de operador de mercadorias em curso, possibilitando, inclusive, operações que vão da pesquisa a compra efectiva.