Plano director económico da Arábia Saudita pode ser atrapalhado

A Arábia Saudita anunciou uma série de medidas destinadas a arrecadar fundos, incluindo uma redução acentuada no levantamento de dinheiro para cidadãos sauditas e um triplo da taxa de imposto sobre vendas para 15%, a partir de Julho.

As medidas de austeridade ajudarão a fechar um buraco no orçamento do governo saudita, somando quase 8% da produção económica anual da Arábia Saudita, quando combinadas com os cortes de gastos anunciados no início deste ano, segundo a agência de classificação de crédito Moody's. O aumento de impostos é equivalente a 5% do PIB.

Ao mesmo tempo, o governo saudita anunciou que iria aprofundar o corte de produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia em Junho, o mais recente de uma série de tentativas de aumentar os preços após uma batalha abortada por participação de mercado com a Rússia e os Estados Unidos da América e uma redução acentuada na demanda causada pela pandemia enviou o petróleo para um recorde.

A Saudi Aramco, companhia estatal de petróleo, informou que o lucro líquido caiu 25% no primeiro trimestre.

O preço do petróleo Brent caiu cerca de dois terços durante os primeiros três meses do ano, caindo abaixo de 23 USD por barril no final de Março.

Os preços do petróleo nos EUA ficaram negativos em Abril, mas se recuperaram desde então.

Antes das medidas desta semana para aumentar a receita, a Arábia Saudita precisava que os preços do petróleo mais que dobrassem para equilibrar o vasto orçamento, que inclui pesados ​​gastos sociais e militares.

O déficit também pode forçar o príncipe herdeiro a repensar o plano Visão 2030 para diversificar a economia por meio de iniciativas que incluem vários projectos de turismo maciço e uma cidade futurista.

O baú de guerra da Arábia Saudita, construído com os recursos da venda de petróleo bruto, esvazia-se a um ritmo alarmante.

"O momento “do acidente com o petróleo” é absolutamente terrível, porque as tentativas de diversificação ainda não deram frutos, nem sequer começaram a sério e se torna muito mais difícil agora do que teria sido com uma arca de guerra completa". disse Christof Rühl, pesquisador sénior do Centro de Política Global de Energia da Universidade de Columbia.

O cenário económico permanece sombrio: o Fundo Monetário Internacional (FMI) espera que a economia da Arábia Saudita se contraia em 2,3% este ano. A demanda global por petróleo caiu quase 30% no mês passado, e um declínio anual de 10% é esperado para este ano, segundo a Agência Internacional de Energia.

E a demanda global pode nunca se recuperar totalmente da pandemia, alertaram analistas.

O ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohammed al-Jadaan, disse recentemente que tudo precisa estar em discussão quando se trata de cortes no orçamento, com excepção das necessidades básicas dos cidadãos sauditas que há décadas desfrutam de subsídios generosos para alimentos, electricidade e gasolina.

Bin Salman apresentou o projecto económico em Abril de 2016. Criou o Fundo de Investimento Público, um veículo de investimento soberano com capital inicial de 400 mil milhões, para ajudar a impulsionar a diversificação.

Foi financiado em parte por um IPO da Saudi Aramco, que levantou 25,6 mil milhões USD, o outro sério desafio, dizem os analistas, é que o ónus do esforço de diversificação económica está ser carregado pelo próprio governo, com pouco investimento estrangeiro directo, que caiu depois que o governo retirou 107 mil milhões de 381 sauditas ricos, muitos deles dos quais foram presos e mantidos no luxuoso hotel Ritz-Carlton em Riad a partir de 2017.

O investimento directo estrangeiro permanece em apenas um quarto do nível há uma década, olhando para o futuro, há dúvidas sobre se os cortes na produção de petróleo realizados pela Arábia Saudita e pelos produtores aliados podem combater a forte queda na demanda causada pela pandemia.

Caso contrário, os preços do petróleo permanecerão baixos e a dor no orçamento do país continuará.