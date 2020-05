Plano de 18 mil milhões de euros para relançar turismo

O primeiro-ministro Edouard Philippe anunciou esta quinta-feira um plano de relançamento do sector turístico, profundamente afectado pelo coronavírus, mas avisou que poderá haver restrições locais em função da evolução da epidemia.

Apesar do coronavírus continuar certamente a marcar o quotidiano, os franceses poderão ir de férias em Julho e Agosto, mas apenas dentro do país.

O plano de relançamento do sector, que o governo classificou de “massivo”, prevê “um compromisso para as finanças públicas de 18 mil milhões de euros”.

Mais de 50 mil empresas já beneficiaram de mais de 6 mil milhões de euros em empréstimos garantidos pelo Estado.

A respeito do sector da restauração, Paris deverá tomar uma decisão até ao dia 25.

Os actores do sector também avançam com medidas para motivar os franceses a fazer reservas para o verão, nomeadamente na indústria hoteleira, que tem multiplicado as garantias de reembolso, no caso da evolução da epidemia impedir a concretização dos objectivos.