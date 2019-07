PIB retrai 0,4% no Iº trimestre do ano

O Produto Interno Bruto (PIB) do Iº Trimestre 2019, em termos homólogos variou -0,4%, em relação ao Iº Trimestre de 2018, segundo os dados divulgados, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística.

Numa análise sectorial, o desempenho das actividades económicas no primeiro trimestre do corrente ano face ao período homologo. A variação negativa é atribuída, fundamentalmente, as actividades de Comércio (-3,2%), Financeiras (-4,8%), Indústria Transformadora (-6,5%), Telecomunicações (-6,8%), Petróleo (-6,9%).

As actividades que mais contribuíram, em termos de participação, e constituíram factores importantes para o desempenho das actividades no PIB do I Trimestre de 2019 foram a Extracção e Refinação do Petróleo Bruto e Gás natural com 33%, seguida do Comércio com 15%, Construção com 12%, Administração Pública com 8%, Serviços Imobiliaìrios e Aluguer com 6%, Outros Serviços com 6% e Agro-pecuária e Silvicultura com 4%.