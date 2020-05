PIB nigeriano cai 7% devido a queda do petróleo

A recessão é iminente. O primeiro em vinte e cinco anos para a África Subsariana. O segundo em quatro anos para a Nigéria. A gigante do Oeste Africano foi rapidamente adoptado medidas drásticas para conter a propagação do coronavírus.

Enquanto um desestímulo gradual deve começar na segunda-feira no país, com exceção de Kano, a grande cidade do norte atingida por uma misteriosa onda de mortes aparentemente não relacionadas ao COVID-19, é outra catástrofe que ameaça a primeira poder económico do continente.

Segundo o ministro nigeriano das Finanças, Zainab Ahmed, o país entrou em uma nova fase da crise económica. Às consequências provocadas pela crise mundial da saúde, soma-se a queda espectacular dos preços do barril de petróleo bruto, dos quais a Nigéria é o primeiro produtor da África Subsariana.

Em 28 de abril, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou assistência emergencial de 3,4 bilhões de dólares para a Nigéria, que representa 0,8% de seu produto interno bruto (PIB).

A Nigéria expressou seu desejo de emprestar de 7 bilhões USD, em particular para financiar um orçamento de Estado ameaçado pela queda no preço do petróleo. Assim, ele solicitou o Banco Mundial no início de abril, bem como o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD). E isso, depois de desvalorizar sua moeda, a naira que continua sua depreciação inexorável.

De acordo com as instituições de Bretton Woods, o pós coronavírus deve resultar em uma contracção do PIB nigeriano de 6% para 7% e, assim, precipitar o país este ano em recessão, após um crescimento de 2,2% em 2019. "não é uma surpresa para o governo nigeriano, que se preparou para isso e preparou seus cidadãos para aceitar medidas dolorosas, mas necessárias ", diz o analista Bismarck Rewane.