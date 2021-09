PIB europeu só deve recuperar valores de 2019 no próximo ano

O Produto Interno Bruto (PIB) europeu só deverá recuperar os valores pré-pandémicos em 2022, enquanto as economias da China ou dos EUA devem retomar mais cedo, segundo um estudo do Boston Consulting Group, noticiou a Lusa

“A recuperação dos valores do PIB de 2019 na Europa só se deve verificar em 2022, enquanto que em países como os EUA ou a China, esta acontecerá de forma mais acelerada”, apontou, em comunicado, o grupo de consultoria.

No próximo ano, a China deverá atingir um PIB 13% a 21% superior ao de 2019, exemplificou.

Segundo o ‘Navigating the Delta Variant and the Future of COVID-19’, durante a pandemia, foram perdidos 245 milhões de postos de trabalho, 40 milhões de crianças não receberam educação pré-escolar e, em alguns países, verificou-se um crescimento de 30% nos casos de violência doméstica.