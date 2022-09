PIB do Reino Unido cresce 0,2% em Julho

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,2% em Julho, depois de uma contracção de 0,6% em Junho, de acordo com dados divulgados esta segunda-feira pela Office for National Statistics (ONS).

Num comunicado, a agência oficial indicou que o sector dos serviços foi o principal motor desta recuperação, uma vez que apenas esta indústria cresceu 0,4% naquele mês, em comparação com o recuo de 0,5% registado em Junho face a Maio.

Os analistas acreditam que a recuperação da economia em Julho foi influenciada pelo impacto de um fim de semana de férias no mês anterior, Junho, devido às celebrações do Jubileu de Platina da recentemente falecida Rainha Isabel II (70.º ano no trono).

Segundo a ONS, o sector da informação e comunicação cresceu 1,5% e foi o que mais contribuiu para o crescimento em Julho, enquanto a produção caiu 0,3% – contra um declínio de 0,9% no mês anterior – em parte devido a um recuo de 3,4% no fornecimento de electricidade, gás e ar condicionado.

A construção também caiu 0,8% em Julho, em comparação com um recuo de 1,4% em Junho.