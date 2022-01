O produto interno bruto (PIB) de Singapura cresceu 7,2% em 2021, apesar da pandemia e em contraste com a recessão que sofreu no ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo Governo.

De acordo com a Lusa, a economia da Singapura expandiu-se 5,9% no último trimestre do ano, contra 7,1% em Julho-Setembro, disse o Ministério do Comércio e Indústria de Singapura num comunicado.

A cidade-estado registou uma queda acumulada de 5,4% do PIB em 2020, tendo registado quatro trimestres negativos consecutivos, mas emergiu da recessão no primeiro trimestre de 2021 com um crescimento de 1,5%.

Em Novembro passado, o Governo tinha colocado a sua previsão de crescimento para 2021 em cerca de 7%.

Singapura começou a reduzir as restrições aos voos internacionais em Outubro passado, após ter mantido as suas fronteiras fechadas durante 20 meses, ao mesmo tempo que atingiu uma taxa de vacinação de mais de 90%.