PIB de Macau cresce 69,5% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) de Macau cresceu 69,5% em relação a igual período do ano passado, segundo estimativas divulgadas hoje pelas autoridades.

Entre Abril e Junho, o PIB "inverteu a tendência decrescente, registando-se um aumento anual de 69,5% em termos reais", informou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

"A economia de Macau recuperou o crescimento positivo, principalmente devido à baixa base de comparação do segundo trimestre de 2020, no qual foi marcante o grande entrave às actividades económicas, originado pelas restrições na entrada de visitantes sob o impacto da pandemia e devido ao acréscimo contínuo da procura externa", pode ler-se no comunicado.

A DSEC salientou que para o resultado do segundo trimestre contribuiu o aumento das exportações de serviços e da procura interna, registando-se, contudo, uma subida nas importações de bens e de serviços, mas também no investimento em obras públicas e no comércio de mercadorias.

Aquele organismo destacou ainda que o número de visitantes no segundo trimestre cresceu 43 vezes em termos anuais e os significativos aumentos registados nas exportações de serviços do jogo e associados à indústria turística.