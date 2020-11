PIB da zona euro e UE regista maior crescimento trimestral em 25 anos

A economia portuguesa cresceu 13,3%, acima da média da UE e da zona euro, enquanto o maior aumento em relação do segundo trimestre foi observado em França.

O Produto Interno Bruto (PIB) na zona euro cresceu 12,6% no terceiro trimestre quando comparando com o trimestre anterior, revelam os dados do Eurostat desta sexta-feira, 13 de Novembro. Alargando a análise à União Europeia, o indicador cresceu 11,6%, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat.

Estes são os aumentos mais acentuados verificados pelo gabinete estatístico desde o início da série em 1995, nomeadamente depois de no segundo trimestre o PIB ter diminuído 11,8% na zona euro e 11,4% na União Europeia.

Comparativamente ao terceiro trimestre de 2019, o PIB ajustado diminuiu 4,4% na zona euro e 4,3% na UE no período de 2020 em análise, representando uma recuperação parcial da economia após uma quebra de -14,8% e de -13,9% no segundo trimestre do presente ano.

De acordo com os dados do Eurostat, o PIB nos Estados Unidos aumentou 7,4% face ao trimestre anterior após uma quebra de 9% no trimestre anterior. Relativamente ao terceiro trimestre de 2019, o PIB da maior potência mundial diminuiu 2,9%.

Segundo a estimativa rápida do gabinete estatístico europeu, todos os países da União Europeia verificaram um PIB negativo quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, sendo que o Reino Unido verificou a maior quebra, no valor de 9,6%, enquanto Portugal observou um decréscimo de 5,7%.

Face ao segundo trimestre, todos os países europeus em análise verificaram um aumento. A economia portuguesa cresceu 13,3%, acima da média da UE e da zona euro, enquanto o maior aumento em relação do segundo trimestre foi observado em França, verificando um crescimento de 18,2%, seguindo-se Espanha com 16,7%.

Também o número de empregados aumentou em 0,9% na zona euro e na UE durante o terceiro trimestre, comparativamente com o trimestre anterior. Este foi o maior aumento verificado desde o início da série, criada em 1995.

No segundo trimestre de 2020, influenciado pela pandemia, o emprego diminui 2,9% na zona euro e 2,7% na UE.

Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o emprego diminuiu 2% na área do euro e 1,8% na UE no terceiro trimestre de 2020, após quebras de -3,1% e -2,9% no segundo trimestre de 2020.