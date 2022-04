O PIB da Zona Euro desacelerou no arranque de 2022. Após ter crescido 0,3% em cadeia no quarto trimestre de 2021, a economia europeia cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2022, resistindo aos efeitos iniciais da invasão russa na Ucrânia, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta sexta-feira. Em termos homólogos, o PIB da Zona Euro cresceu 5%.