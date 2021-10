Petrolíferas BP e Eni podem materializar parcerias em 2022

A Joint Venture entre as multinacionais petrolíferas BP e a Eni, em Angola, encontra-se em fase de negociação avançada, podendo a sua materialização ocorrer em 2022.

De acordo com o vice-presidente executivo do Grupo BP para área de Operações e Produção, Gordon Barrel, perspectiva-se finalizar o acordo ainda no final deste ano.

O responsável foi recebido em audiência, pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, com quem abordou sobre a Joint Venture das referidas petrolíferas e dos planos de investimentos da BP.

“Estamos a negociar e temos a expectativa de finalizar o acordo no final deste ano, devendo ser comunicado ao Governo e virmos a materializar o acordo em 2022”, afirmou o alto responsável da British Petroleum à margem do encontro.

A assinatura, este ano, entre as petrolíferas britânica BP e a italiana Eni, do Memorando de Entendimento não vinculativo (MdE) visa a união dos seus portfólios “Upstream” (identificação, localização e exploração dos poços de petróleo,) em Angola.

Sabe-se que as petrolíferas pretendem desenvolver um plano de negócios que permita capturar futuras oportunidades de exploração, desenvolvimento e a possibilidade de um aumento dos projectos e das actividades em Angola e a nível regional.

Apesar da união, Gordon Barrel considerou ser prematuro prever que a Joint Venture entre a BP e a Eni vai diminuir os postos de trabalho.

Contudo, garantiu que as partes terão um envolvimento de 50% cada, resultando numa empresa maior, com mais investimentos e que poderá redundar em mais empregos em áreas técnicas e absorção de jovens que saem das universidades do País.

O vice-presidente executivo do Grupo BP para área de Operações e Produção da BP considerou ser normal para a sua empresa o estabelecimento de Joint Ventures, referindo existir várias, em distintos países, que trazem benefícios às pessoas e aos Estados.