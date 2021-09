Petrolífera norueguesa Equinor reforça posição em Angola

A petrolífera norueguesa Equinor, antiga Statoil, anunciou esta quarta-feira (15) o compromisso de aumentar a produção petrolífera e as parcerias com Angola, que conta com uma produção de cerca de 120 mil barris por dia.

Com uma produção de cerca de 120 mil barris dia, aempresa pretende reforçar a sua actividade no sector petrolífero e posicionar-se ainda mais como um dos principais concorrentes em hidrocarbonetos, noticiou o Jornal de Angola.

No mercado angolano há 30 anos, a Equinor informou ainda que no princípio de Setembro que dos 364 milhões de barris de reservas comprovadas em 31 campos em África, 26 estão no País havendo ainda "novos campos a serem explorados que irão posicionar Angola como um mercado de crescimento internacional para a petrolífera.