Petrolífera norte-americana ExxonMobil anuncia saída da Rússia

A petrolífera norte-americana ExxonMobil anunciou que vai sair do último grande projecto na Rússia e deixar de investir no país, seguindo o exemplo de numerosos concorrentes internacionais, na sequência da invasão russa da Ucrânia, avança a Lusa.

Em nome de um consórcio que inclui filiais da empresa russa Rosneft, uma sociedade indiana e uma companhia japonesa, a ExxonMobil assegura a gestão, desde 1995, do projeto Sakhalin-1, no leste do país e a norte do Japão, do qual possui 30%.



"Em resposta aos recentes acontecimentos, estamos a iniciar o processo de encerramento das operações e a tomar medidas para sair gradualmente" do projecto petrolífero Sakhalin-1, disse o grupo, num comunicado divulgado na terça-feira.



"Dada a actual situação", a Exxon sublinhou que não vai investir em novos projectos na Rússia, de acordo com a mesma nota.



Várias empresas decidiram sair da Rússia, a começar pelo sector da energia.



A ExxonMobil seguiu assim o exemplo de alguns dos concorrentes internacionais, como os grupos britânicos Shell e BP, o italiano Eni e o norueguês Equinor, que decidiram abandonar vários projectos conjuntos com empresas russas.



A TotalEnergies de França, por outro lado, optou por não deixar a Rússia, mas não vai voltar a investir no país.



O Governo russo anunciou na terça-feira estar a preparar legislação com restrições temporárias à saída de investidores estrangeiros.



A ExxonMobil salientou que a saída não seria imediata: "temos a obrigação de garantir a segurança das pessoas, a protecção do ambiente e a integridade das operações".



O Sakhalin-1 é o único grande projecto da ExxonMobil na Rússia, depois de o grupo se ter retirado de duas 'joint ventures', na sequência da invasão da Crimeia, em 2014, e da imposição de sanções contra a Rússia.



Recentemente, o grupo indicava no 'website' ter cerca de mil trabalhadores e escritórios em Moscovo e São Petersburgo.



No último relatório anual, a ExxonMobil avaliou os activos na Rússia em cerca de quatro mil milhões USD (3,6 mil milhões de euros), num activo total de 217 mil milhões USD(195 mil milhões de euros).