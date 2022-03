Petrolífera chinesa Sinopec aumenta lucros em 114% para 10,2 mil milhões USD

A petrolífera chinesa Sinopec, uma das maiores do setor no país, registou lucros de 11,2 mil milhões USD em 2021, um aumento de 114%.

De acordo com a agência Efe, que cita o relatório anual da empresa, a Sinopec lucrou 71.208 milhões de yuan (11, mil milhões USD ), o melhor resultado “em quase uma década”, segundo a empresa, que sublinhou a importância da “flutuação em alta dos preços internacionais do petróleo” durante o ano passado.

Os dividendos por acção foram de 0,588 yuan (0,09 dólares).

Quanto aos lucros operacionais, atingiram os 94.628 milhões de yuan (14.863 milhões de USD), uma subida de 592% relativamente ao ano anterior.

A facturação da petrolífera chinesa subiu 30,2% no ano passado, até 2,74 biliões de yuan (430,5 mil milhões USD).

No seu relatório, a empresa assinala os desafios de 2021, citando “a pandemia de Covid-19” e “a débil recuperação económica global”, indicando que, no entanto, beneficiou da “recuperação da procura de produtos petrolíferos refinados” e do “rápido aumento da procura por gás natural”.

A Sinopec prevê que as metas de neutralidade carbónica da China e que a legislação ambiental tenham “um profundo impacto no desenvolvimento dos sectores químico e energético”, ao mesmo tempo que avisa no seu relatório que o sector “entrou numa fase de transição que requer ajustes estruturais e mudanças qualitativas”.