Petróleo volta a superar fasquia dos 100 USD

O Brent volta a subir esta quinta-feira, superando os 100 USD o barril, depois de uma porta-voz da Casa Branca ter afirmado que não há evidências de desagravamento da violência russa na Ucrânia.

Depois de protagonizarem uma descida na quarta-feira, os preços do petróleo voltam a subir. Os futuros do Brent negociam-se, de novo, acima dos 100 USD o barril.

Ao início da manhã desta quinta-feira, o petróleo do Mar do Norte, referência para a Angola, valorizava 2,82%, para 100,78 USD. De Londres para Nova Iorque, o barril de light sweet do Texas (WTI) negociava-se a 97,36 USD, uma subida intradiária de 2,44%.

Este cenário dá-se no rescaldo da queda registada esta quinta-feira. Os preços começaram o dia a subir, mas uma notícia a dar conta da existência de um esboço de acordo entre a Rússia e a Ucrânia fez o crude deslizar para preços abaixo dos 100 dólares o barril, face às expectativas com o possível fim da guerra.

Mas esse optimismo não teve sustento, principalmente depois de o Presidente dos EUA, Joe Biden, ter acusado o homólogo russo, Vladimir Putin, de ser um “criminoso de guerra”. Uma porta-voz da Casa Branca afirmou também que não existem sinais de um desagravamento da violência por parte das forças russas na Ucrânia.

Os preços do petróleo têm sido acompanhados de perto nas últimas semanas, sobretudo por causa da influência que têm sobre os preços dos combustíveis, como a gasolina e o gasóleo.

Nas últimas duas semanas, os portugueses sofreram aumentos significativos das despesas com abastecimento dos automóveis. Um problema que veio castigar ainda mais as famílias, já a braços com os desafios provocados pela elevada taxa de inflação.