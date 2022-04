Petróleo volta a disparar. Brent avança quase 3%

Depois de ter começado a semana no ‘vermelho’, o mercado petrolífero volta a negociar em alta, esta terça-feira, com o barril do Brent que serve de referência às exportações angolanas a valorizar quase 3% para 101,44 USD por barril, de acordo com dados do Investing.

Esta valorização acontece numa altura em que Xangai decidiu aliviar algumas das restrições impostas no âmbito da pandemia, de acordo com a Reuters.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Junho terminou a sessão de segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,94%, para os 98,50 USD.

Os analistas acreditam que uma diminuição da actividade económica na China vai afectar a economia internacional, mas vai aproveitar a curto prazo os consumidores de países importadores de petróleo, ao contribuir para baixar os preços.