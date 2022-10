Petróleo valoriza. Preços do gás descem

O petróleo segue a valorizar - embora de forma mais moderada - alimentado pelas perspectivas de um corte na produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+). Os membros reúnem-se esta quarta-feira para delinear o nível de produção de novembro, sendo que é cada vez mais consensual que o grupo reduza a produção para estabilizar os preços do crude.

Em causa está o corte de mais de um milhão de barris por dia, que, a confirmar-se, será a maior redução desde o início da pandemia.

O West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, valoriza 0,36% para 83,93 USD por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, sobe 0,46% para 89,27 USD por barril.

O ouro negro afundou 25% no último trimestre, pressionado pela mudança de política monetária por parte de vários bancos centrais, incluindo a Fed, que anunciaram sucessivas subidas das taxas de juro para combater a inflação, o que aumentou os receios de um travão no crescimento económico a nível mundial e prejudicou a procura pelas ‘commodities’.

Já os preços do gás natural continuam a recuar, entre sinais de que o continente terá reservas suficientes para aguentar o inverno, um afluxo de gás natural liquefeito e medidas da União Europeia para fazer face à crise energética.

O gás negociado em Amesterdão (TTF), que serve de referência para o mercado europeu, desce 4,36% para 162,5 euros por megawatt-hora.