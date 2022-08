Petróleo valoriza, a negociar acima dos 100 USD

O petróleo segue a valorizar pela terceira sessão consecutiva, após um relatório governamental ter indicado que os Estados Unidos exportaram um número recorde de crude e produtos refinados.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA, sobe 0,43% para 95,30 USD por barril, enquanto o Brent do Mar do Norte negociado em Londres referência para Angola valoriza 0,58%, estando a negociar nos 101,81 USD por barril.

O “ouro negro” caminha para um ganho semanal, numa altura em que as perspectivas de uma redução no fornecimento compensam as preocupações quanto a um abrandamento da economia.

A exportação de petróleo do Cazaquistão poderá não ser uma opção durante meses devido a danos no principal oleoduto do país, juntando-se esta perspectiva ao facto de a Arábia Saudita ter aberto a porta ao corte da produção por parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), numa tentativa de estabilizar o mercado.