Petróleo soma mais de 1%

O petróleo segue a somar mais de 1% esta manhã, impulsionado pela pressão cada vez maior para que a União Europeia imponha sanções ao ouro negro russo.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado norte-americano, está a valorizar 1,23% para 103,45 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte, negociado em Londres que serve de referencia as exportações angolanas, soma 1,28% para 108,17 USD por barril.

Enquanto a guerra na Ucrânia continua, Bruxelas caminha para reduzir a dependência de petróleo russo. A ministra dos Negócios Estrangeiros da maior potência do bloco, a Alemanha, Annalena Baerbock, já anunciou que o país pretende terminar as importações de petróleo russo até ao final do ano.

Por sua vez, a produção russa de ouro negro continua a cair e os protestos na Líbia continuam a prejudicar o funcionamento normal das cadeias de abastecimento.

O petróleo subiu mais de um terço deste ano, para um patamar que não era visto desde 2008. EUA e Reino Unido já decidiram colocar um ponto final nas importações russas de petróleo ao mesmo tempo que Washington e alguns dos aliados anunciaram a libertação de reservas estratégicas para fazer frente à procura. A pressão está agora sobre Bruxelas para que feche a torneira ao ouro negro russo.