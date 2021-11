Petróleo sobe para 75,87 USD

O petróleo está a subir esta manhã a recuperar das quedas de cerca de 10% registadas na sexta-feira passada, à "boleia" da variante ómicron.



Os investidores continuam de olho neste tema, a analisar especialmente se esta variante poderá trazer novas restrições que possam pesar na procura por petróleo.

Nesta altura, tanto o West Texas Intermediate (WTI) como o brent do Mar do Norte estão a valorizar. O WTI, negociado em Nova Iorque, está a subir 4,89% para 71,48 USD por barril.



Já o brent do Mar do Norte, que serve de referência ao mercado angolano, está a subir 4,33% para 75,87 USD por barril.



Além da ómicron, há ainda outro factor a ter em conta na agenda do petróleo esta semana, a reunião da OPEP+.