Petróleo sobe e gás segue em queda antes de medidas da UE

O petróleo está a valorizar, aproveitando o "rally" nos mercados dos últimos dias, numa altura em que os investidores continuam a pesar o aperto na produção desta matéria-prima e as preocupações com uma desaceleração económica global.



O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque sobe 0,69% para 86,05 USD por barril. Por sua vez, o Brent do Mar de Norte, referência para as exportações angolanas, cresce 0,59% para 92,16 USD por barril.



O mercado está "num limbo neste momento com um (cenário) macro negativo e um aperto das perspectivas de oferta", explica Warren Patterson, analista do ING, à Bloomberg. "Suspeito que de momento o mercado está mais preocupado com as implicações de uma desaceleração económica na procura", revela o analista.



No mercado do gás, os futuros estão em baixa pela quarta sessão consecutiva.



A negociação desta matéria-prima tem sido pautada por uma forte alta este ano, mas com uma meteorologia favorável e altos níveis de armazenamento por toda a Europa, têm baixado os preços.



Esta terça-feira, a União Europeia deve apresentar um novo pacote de emergência que deverá incluir compras de gás conjuntas por parte dos países da União, de acordo com um documento visto pela Bloomberg.



Uma outra proposta a ser estudada é umlimitede preços dinâmico e temporário para transacções a efectuar no índice Dutch Title Transfer Facility (TTF), que serve de referência para os mercados europeus.No entanto, esta proposta não será para já detalhada de modo a que o mecanismo possa funcionar imediatamente.



Esta terça-feira, o gás negociado em Amesterdão (TTF) perde 5,8% para 120,54 euros por megawatt-hora, renovando mínimos intradiários de meio de Junho.