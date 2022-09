Petróleo sobe, com receios de quebra na procura

O petróleo está a valorizar ligeiramente, depois de dois dias em queda, numa altura em que os investidores estão a avaliar o impacto da subida das taxas de juro por parte da Fed nas previsões de procura por esta matéria-prima.

O petróleo chegou esta quarta-feira a ascender aos 3%, depois de Putin ter anunciado uma mobilização parcial das tropas russas, mas acabou por perder alguns dos ganhos com a decisão da Fed.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas sobe 0,43% para 90,22 USD por barril.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, avança 0,45% para 83,31 USD por barril.

No mercado do gás, os futuros estão a registar perdas, numa altura em que os países da Europa têm procurado aumentar o armazenamento para um inverno que se avizinha difícil.

Na próxima quarta-feira, a Comissão Europeia deverá apresentar um documento com os passos a tomar para diminuir a volatilidade e aumentar o volume negociado nos mercados energéticos.

Os futuros a um mês negociados em Amesterdão (TZT) - referência para o mercado europeu – perdem 4,6% para 181 euros por megawatt-hora.