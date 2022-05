Petróleo sobe com números dos EUA e palavras da Arábia Saudita

A cotação do petróleo está a subir no mercado internacional, depois de dois dias de perdas, motivado por um relatório que dá conta de uma redução do stock de derivados nos EUA, antes da temporada de verão.

Os investidores estão ainda a reagir ao aviso da Arábia Saudita que alertou que não há mais nada que possa fazer para equilibrar o mercado de ouro negro.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, valoriza 0,59% para 110,42 USD. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as importações angolanas, soma 0,54% para 114,17 USD.

O American Petroleum Institute vai informar esta quinta-feira que o stock de combustíveis para motores caiu 4,22 milhões de barris na semana passada, segundo pessoas próximas do assunto citadas pela Bloomberg.

Por sua vez, durante o World Economic Forum em Davos, o príncipe saudita Faisal Bin Farhan sublinhou que “a oferta de petróleo está relativamente equilibrada” e que “o reino fez o que pôde”.