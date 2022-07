Petróleo segue em baixa com receios de abrandamento económico

O petróleo está a negociar em baixa numa altura em que receios sobre um abrandamento económico e a subida das taxas de juro por parte da Fed esta quarta-feira, se sobrepõem a um aperto na oferta desta matéria-prima.

O West Texas Intermediate (WTI), referência para os EUA e com entrega prevista em Setembro, perde 1,13% para 93,63 USD, depois de ter registado a terceira semana em terreno negativo, pela primeira vez este ano.

Já o Brent do Mar do Norte, que serve de referencia as exportações angolanas e com entrega prevista para o mesmo mês, cede 0,92% para 102,25 USD.

Na semana passada, a União Europeia indicou que ia voltar permitir a exportação de petróleo russo através da UE para países terceiros, uma excepção às sanções aprovadas por estados-membros, com o objectivo de limitar os riscos de uma crise energética mundial. Isto depois de várias petrolíferas europeias terem também parado de negociar petróleo russo com países terceiros.

Ainda assim, no final da semana passada a governadora do banco central russo, Elivra Nabiullina, adiantou que a Rússia não ia exportar petróleo para países que impusessem um limite no preço desta matéria-prima, proposta que está a ser estudada pelos Estados Unidos, como forma de parar o financiamento da máquina de guerra do Kremlin.