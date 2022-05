Petróleo segue em baixa com Brent próximo dos 105 USD

O petróleo volta a negociar em baixa esta terça-feira, prolongando as perdas de segunda-feira, com o barril do Brent que serve de referência às exportações angolanas a descer 0,1% para 105,88 USD, aproximando-se ao 105 USD.

O Brent para entrega em Julho terminou na segunda-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 5,81%, para os 105,94 USD.

Já o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 6,54 USD abaixo dos 112,48 com que fechou as transacções na sexta-feira.

As notícias provenientes da China, sobre confinamentos internos e o débil crescimento do seu comércio internacional, predominaram sobre a incapacidade de a União Europeia superar a oposição de Estados como Hungria, Eslováquia e República Checa, ao boicote do petróleo russo, como proposto pela maioria dos Estados-membros.