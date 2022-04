Petróleo segue em baixa. Brent negocia ligeiramente acima dos 100 USD

O petróleo começou a semana a negociar em baixa, na sessão desta segunda-feira, com o Brent, que serve de referência para as importações angolanas, a descer 1,9% para 100,95 USD por barril, de acordo com o Investing, noticiou a Lusa.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Junho terminou, na sexta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 1,85%, para os 102,54 USD.

A cotação do Brent subiu na parte final da sessão, depois de ter estado a evoluir abaixo do limiar simbólico dos 100 USD durante a manhã.

Em comparação com a cotação de há oito dias, o crude fechou hoje com uma desvalorização de 1,40%, no final de uma semana marcada, entre outros, pelo anúncio da mobilização de 60 milhões de barris por membros da Agência Internacional de Energia, para procurar contrariar a subida dos preços.