Petróleo rumo ao sexto ganho semanal

O petróleo está a desvalorizar, no entanto, caminha para o sexto ganho semanal, impulsionado sobretudo pelas decisões da OPEP e dos aliados na sequência da reunião desta quinta-feira.

O West Texas Intermediate negociado em Nova Iorque cai 0,54% para 116,24 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte, referência para as exportações angolanas, desvaloriza 0,47% para 117,06 USD por barril.

A decisão de aumento da produção da OPEP+ corresponde apenas a 0,4% da procura global de Julho e Agosto segundo as contas da Bloomberg. “O aumento acordado parece grande no papel mas na realidade é muito pouco provável que a OPEP+ não consiga atingir essas metas de produção”, alerta Warren Patterson, responsável do departamento de estratégia para o mercado das matérias-primas do ING.

O especialista alerta ainda para o facto de “nos próximos meses provavelmente a produção russa cair enquanto a capacidade de outros membros (da OPEP+) é fraca”, o que pode desequilibrar ainda mais o mercado do ouro negro entre oferta e procura.