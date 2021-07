Petróleo rende 2 440 mil milhões de kz

Só no mês de Junho, a receita apurada foi de 572,9 mil milhões de kz, com um preço médio de 68,48 USD e 33,4 milhões de barris exportados. Desta receita, 147,7 mil milhões de kz resultaram de Impostos sobre o Rendimento de Petróleo (IRP), 26,7 mil milhões de Imposto sobre a Produção de Petróleo (IPP) e 398,4 mil milhões de kz de receitas da concessionária.



O bloco 17, com uma receita de 247,3 mil milhões de Kz, é o que mais contribuiu no peso da receita, seguido do bloco 15, que contabilizou 134,9 mil milhões.