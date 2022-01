Petróleo regista ganhos ligeiros

O petróleo está a registar ganhos ligeiros esta segunda-feira, depois de o “ouro negro” começar o ano com a maior subida semanal em quase um mês. O brent, por exemplo, registou ganhos de 5,1% na primeira semana de 2022, avançou o Jornal de Negócios.

Já com os ânimos mais calmos em torno da produção na Líbia e no Cazaquistão, depois de na semana passada terem existido alterações na produção da Líbia devido à manutenção num oleoduto, e com a ordem no Cazaquistão a ser reposta depois de protestos civis, o petróleo está a valorizar.

O West Texas Intermediate (WTI), negociado em Nova Iorque, está a apreciar 0,39%, com o barril a negociar nos 79,21 USD.

Já o brent do mar do Norte, que serve de referência das exportações angolanas, está a valorizar 0,42% para 82,09 USD por barril. Esta é a quinta sessão consecutiva em que o barril de brent está a cotar acima dos 80 USD.SS